I numeri delle Juventus Women in Serie A

TORINO – 0 – Le bianconere non hanno perso nemmeno una delle 16 partite giocate in questa stagione: sono le uniche imbattute in Serie A.

2 – Le ragazze di Rita Guarino non sono riuscite a portare a casa il bottino pieno in campionato solo in due occasioni, nei pareggi contro Florentia e Milan.

7 – Sette vittorie consecutive è la miglior striscia fatta registrare in Serie A, cominciata a novembre contro la Roma e conclusasi a gennaio, con lo 0-0 in casa della Florentia.

14 – Tenendo conto dei numeri di cui sopra, la Juventus ha quindi vinto 14 partite di campionato: tre in più di Fiorentina, Milan e Roma, tutte a 11 vittorie.

18 – Le ragazze, come detto, sono imbattute finora in questa stagione in Serie A e, tenendo conto dell’ultima sconfitta subita (2-1 contro il Sassuolo il 27 marzo 2018), sono imbattute da 18 gare in campionato.

GOAL!

6 – Valentina Cernoia sta vivendo una delle sue migliori stagioni con la maglia della Juventus e, finora, ha segnato sei reti, piazzandosi al secondo posto tra le migliori marcatrici della squadra.

7 – Le bianconere non sono riuscite ad andare a segno solo una volta, finora, in campionato, nello 0-0 contro la Florentia. La gara con più gol realizzati è stata quella contro l’Orobica: sette. Non è, però, la gara con il maggior numero di gol segnati in stagione, dal momento che, in Coppa Italia, le ragazze di coach Guarino ne hanno rifilati 8 al Chievo Fortitudo.

16 – 16 su 16. Sedici sono i gol segnati da Cristiana Girelli e sedici sono le giornate di Serie A disputate finora. La nostra numero 10, attualmente, è la miglior marcatrice del torneo, inseguita da Sabatino del Sassuolo, con 12 reti all’attivo.

48 – Miglior difesa e miglior attacco fin qui per le Juventus Women. 48 i gol segnati e appena 10 quelli subiti.

PUNTI

4 – Le uniche due volte che le bianconere hanno perso punti in questa stagione è stato in trasferta: due punti contro il Milan e due punti contro la Florentia.

21 – Impossibile fare più punti delle Juventus Women tra le mura amiche finora: 21 conquistati su 21 disponibili.

23 – Avendo giocato più gare in trasferta, sono di più i punti conquistati in casa delle avversarie: 23, su 27 disponibili. Il motivo è semplice: finora le ragazze sono state impegnate più volte in trasferta.

48 – Bianconere prime in classifica con 44 punti conquistati su 48 disponibili, nove in più delle inseguitrici Milan e Fiorentina, che al momento hanno una partita in meno.

