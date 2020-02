I motivi per “tifare” Hellas Verona questa sera

TORINO – Questa sera, andrà in scena l’ultimo recupero di Serie A tra Lazio e Hellas Verona. I biancocelesti vengono da 7 vittorie consecutive in casa (escludendo il derby) e sono pronti a vincere per superare l’Inter ed insidiare la Juventus in classifica. Perché i bianconeri devono tifare Hellas questa sera? Semplicemente per questi motivi: in caso la squadra di Inzaghi conquistasse i tre punti si porterebbe solamente a -2 dalla squadra di Sarri e diventerebbe una avversaria agguerritissima in più per lo scudetto.