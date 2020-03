TORINO – L’Italia è ai piedi dei fratelli Inzaghi. Grazie alla vittoria di ieri contro il Bologna all’Olimpico per 2-0, la Lazio di Simone è al primo posto in classifica in Serie A. Il Benevento del fretello Pippo, invece, non si ferma più: con la vittoria per 3-1 sullo Spezia i giallorossi mantengono la vetta della Serie B a + 17 sulla seconda.

