I convocati per Juventus-Parma: c’è Ronaldo

TORINO – Sono 21 i convocati per il match di questa sera tra Juventus e Parma. Cristiano Ronaldo torna in lista dopo la sinusite che ha avuto in settimana che gli ha fatto saltare la partita di Coppa Italia contro l’Udinese. Ecco l’elenco:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Coccolo.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Pjaca, Higuain, Bernardeschi