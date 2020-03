I bookmaker vedono Zidane come successore di Sarri sulla panchina della Juventus

TORINO – Dopo la sconfitta in all’andata degli ottavi di Champions League contro il Manchester City, i rapporti tra Florentino Perez, patron del Real Madrid, e Zidane si sarebbero inaspriti. Nonostante la vittoria nel Clasico della scorsa settimana il presidente dei Blancos si starebbe già guardando attorno per trovare un sostituto del tecnico francese. Intanto i bookmaker aprono le quote per l’approdo di Zidane alla Juventus, quotato per ora a 12.

