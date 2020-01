Hummels: “Haaland ricorda Lewandowski”

TORINO – Il difensore del Borussia Dortmund Mats Hummels ha parlato durante il suo intervento al convegno SPOBIS.

Queste le sue parole sul nuovo attaccante dei gialloneri Haaland: “Ho visto da molto vicino l’exploit di Haaland e allo stesso tempo ho avuto modo di giocare con un giocatore di classe mondiale come Robert Lewandowski quando ero al Bayern Monaco. Haaland me lo ricorda. Certo Robert ha fatto più di 200 gol e non solo 5 (i gol del norvegese al Borussia ndr) ma secondo me Erling ha tutte le carte in regola per arrivare a quella quota prima di lui. Mi fido molto di Haaland.”