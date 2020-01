Higuain: “Voglio il meglio per la Juve, Pogba? I grandi giocatori sono i benvenuti”

TORINO – L’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato intervistato dai microfoni di Rai Sport.

Queste le sue parole dopo la vittoria contro l’Udinese: “Era una partita importante per noi per iniziare bene in Coppa Italia. Vogliamo giocare ogni competizione per vincerla. Con Dybala? Mi trovo bene con lui, è un piacere giocare con grandi giocatori. Oggi la squadra ha giocato bene, e dovremo farlo anche domenica con il Parma. Dovevo partire? Io voglio il meglio per la Juve, spero di aiutare la squadra a vincere. Pogba? I grandi giocatori sono benvenuti, rimane una scelta della società.”