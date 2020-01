Higuain: “Per fortuna sono rimasto alla Juve. Dobbiamo continuare così”

TORINO – Si è appena concluso il match di Coppa Italia tra Juve e Udinese, con la vittoria dei padroni di casa per 4-0. Al termine del match è stato Gonzalo Higuain a rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

“È stata una partita da grande squadra e con un grande risultato. Dobbiamo continuare così. Dybala è un grandissimo giocatore, dobbiamo fare il meglio per la Juve, per fortuna sono rimasto e diamo il massimo per aiutare a vincere. Pogba? È un grandissimo giocatore ma queste cose le decide la società”.