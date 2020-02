Higuain: “Partita buona per dimostrare il nostro calcio e prendere entusiasmo”

TORINO – Il giocatore della Juventus Gonzalo Higuain ha parlato a pochi minuti dalla sfida col Brescia in programma all’Allianz Stadium.

“Il calcio è sempre difficile, noi non dobbiamo guardare la classifica loro e i giocatori che gli mancano. L’importante è l’approccio e la determinazione che dobbiamo avere per portare a casa questi tre punti importanti per il resto del campionato”.

E’ anche l’occasione oggi per dimostrare che la Juve non è solo Ronaldo dipendente?

“No, credo che sia una buona partita per dimostrare il nostro calcio, nella nostra casa, prendere un po’ di entusiasmo e convinzione per quello che manca. Adesso arriva il momento più importante della stagione dove ti giochi praticamente il continuare in Champions, in Coppa Italia e la lotta per lo Scudetto”.

