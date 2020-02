Higuain e Matuidi gli unici due diffidati

TORINO – Questa sera la Juventus scenderà in campo a San Siro contro il Milan per la gara valida per le semifinali di andata della Coppa Italia.

Questa sera i bianconeri cercheranno di ipotecare il risultato, per poi gestirlo al ritorno, e potranno farlo anche senza la preoccupazione dei cartellini: gli unici due diffidati sono infatti Higuain, che non dovrebbe giocare, e Matuidi che dovrebbe invece prendere il suo posto al centro del campo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<