Hernanes: “Spero che la Lazio vinca la scudetto…”

TORINO – Hernanes, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della lotta scudetto in un’intervista a La Repubblica: “La squadra di Inzaghi merita di essere lì e sono contento per tutti i laziali, che sicuramente stanno godendo per questa splendida cavalcata. Vedere i biancocelesti giocare è un divertimento. Spero che possano arrivare a vincere lo scudetto. Tutti hanno seguito il campionato italiano e sono rimasti sorpresi da quello che sta facendo la Lazio, soprattutto perché hanno visto per otto anni la Juventus vincere lo scudetto con facilità. Nessuno riusciva a starle dietro, correva troppo veloce per tutti. Adesso le squadre in lotta per il primo postoo sono proprio quelle in cui ho giocato in Italia, per questo tante persone mi fermano e me ne parlano”.

