Hellas Verona, Dimarco: “Con la Juventus non potevo desiderare esordio migliore”

TORINO – Il difensore dell’Hellas Verona, Federico Dimarco, si è presentato oggi in conferenza stampa parlando anche di Juventus: “Non potevo chiedere un esordio migliore contro la Juve. Conte e Juric sono paragonabili nel lavoro sul campo, ma hanno metodi diversi. Sono difficili da paragonare, con Conte giocavamo ogni tre giorni, ci sono state poche settimane lunghe. Se voglio rimanere a Verona? Certo, penso che quattro mesi non siano moltissimi per lavorare. La permanenza me la devo guadagnare sul campo, mi farebbe piacere restare un anno e mezzo”.

