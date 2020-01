Handanovic: “Pressioni per l’alta classifica? No, l’Inter deve essere sempre lì in alto”

TORINO – Samir Handanovic, capitano dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari: “Non è colpa dell’arbitro se abbiamo pareggiato. Ci siamo lamentati solamente perché non è stato fischiato alcun fallo per i nostri attaccanti mentre per gli avversari sì. C’è stato un po’ di nervosismo. Pressioni per l’alta classifica? No, essere arrivati davanti in classifica non ci ha creato pressioni, l’Inter deve essere sempre lì in alto”.