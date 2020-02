TORINO – L’acquisto di Cristiano Ronaldo fu già criticato, per ragioni anagrafiche, dalla dirigenza del Bayern Monaco. Dal club bavarese, nella persona del presidente Hainer, arriva un altro commento su CR7. Il numero uno del Bayern, ai microfoni di TZ, ha commentato le voci di un possibile approdo in Baviera del fenomeno portoghese nella prossima stagione: “Sui giornali escono tanti nomi, ed è comprensibile. Ma Cristiano Ronaldo è troppo vecchio per noi”.