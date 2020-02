Hackerato l’account Twitter del Barcellona

TORINO – Il Barcellona si è visto hackerare il proprio profilo Twitter dopo la vittoria ottenuta con il Getafe.

Il gruppo ‘OurMine’ ha preso possesso del profilo del club blaugrana compiendo un gesto provocatorio per denunciare il basso livello di sicurezza del club nei suoi profili social. I vari canali azulgrana hanno pubblicato il seguente messaggio, ad opera del gruppo di specialisti: “Ciao, siamo OurMine. Bene, questa è la seconda volta che lo facciamo. Il vostro livello di sicurezza è migliorato, ma non è ancora al meglio. Per aumentare la sicurezza dei vostri account contattateci”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<