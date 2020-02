Haaland: “Solskjaer importante per me ma il Borussia era l’opzione migliore”

TORINO – L’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland ha parlato intervistato dai microfoni di Viasport.

“Ole Gunnar Solskjaer è stato molto importante per me, è vero. Mi ha aiutato ad arrivare dove sono ora. Ma siamo giunti alla conclusione che il Borussia era l’opzione migliore per me. Il trasferimento al Manchester United bloccato a causa delle mie richieste di stipendio? Questo dovrebbe essere spiegato da chi ha detto e scritto queste cose. Mi piacerebbe sentirlo spiegare da loro. Ma io non penso a cose del genere. Sarebbe divertente se fossi considerato avido ma le persone che mi conoscono vi diranno che non sono quel tipo di persona.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<