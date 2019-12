Haaland passa al Borussia e Vieri non ci sta: “Le squadre italiane dormono”

TORINO – Quello che poteva essere uno degli obiettivi di mercato della Juventus per il mercato di gennaio, è sfumato inesorabilmente. Stiamo parlando dell’ormai ex talento del Salisburgo Haaland, ufficializzato proprio qualche ora fa dal Borussia Dortmund. Anche Sky Sport ha annunciato l’affare per fatto, tramite il suo canale Instagram, ma ciò che salta all’occhio, è il commento dell’ex bomber della nostra Serie A, Bobo Vieri che, lancia una frecciata ai club del nostro calcio: “Le squadre italiane dormono”. Riferendosi al fatto che nessuna società della nostra nazione, abbia accelerato i tempi per portare Haaland in patria. Chissà se si rivelerà in occasione persa, ma quel che è certo è che si tratta di una delle stelle più promettenti nel panorama internazionale.