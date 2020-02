Haaland da record: “Ma non sono ancora al 100%”

TORINO – L’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland continua a segnare e a macinare record su record.

L’ex attaccante del Salisburgo, autore di 7 gol in 3 partite con la maglia della sua nuova squadra, non ha intenzione però di fermarsi, e anzi sembra voler chiedere sempre di più a se stesso, come testimoniato dalle sue dichiarazioni: “Devo entrare ancora di più in forma, non sono ancora al 100%” ha detto il giocatore, che in Bundesliga sta trovando la sua dimensione.