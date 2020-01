Haaland: “Borussia Dortmund squada perfetta per me”

TORINO – Cercato anche dalla Juventus, Erling Haaland alla fine è diventato un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il potenziale crack del calcio europeo ha parlato per la prima volta alla televisione ufficiale del club tedesco, spiegando le motivazioni della sua scelta: “Il Borussia mi ha comunicato che aveva bisogno di uno come me e che ammirava il mio modo di giocare. Sono stato molto contento, e questo mi ha spinto ad accettare l’offerta. Ho capito che il Borussia Dortmund sarebbe stato il club perfetto per me”