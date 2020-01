Guarino: “Juventus Women? Iniziato con motivazioni forti, non è mai stato un esperimento”

TORINO – L’allenatrice della Juventus Women Rita Guarino ha parlato intervistata dai microfoni de La Stampa sulla squadra bianconera.

“Non dal niente, la Juve ha iniziato con motivazioni forti. Non è mai stato un esperimento o un tentativo ma un’idea chiara. La forza di un brand sta anche nel riempire un foglio bianco e non è solo di disponibilità economica, ma progettualità e lungimiranza. Da dove siamo partite? Da pedine con talento tecnico e qualità umane. Doti fondamentali? Sì, sempre e ancor di più quando miri in alto.”