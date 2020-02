Guardiola: “Se non vinco con il Real potrebbero licenziarmi”

TORINO – Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport sul suo futuro.

“ So che è molto difficile vincere la Champions League. Sogno di vincerla e spero di godermi le gare contro il Real Madrid sperando di prepararle al meglio per batterli. Ma so anche che se non dovessimo riuscirci, il presidente o il direttore sportivo potrebbero venire a dirmi che mi licenziano. Io lo accetterei”.

