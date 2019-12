Guardiola: “Non è realistico pensare di raggiungere il Liverpool”

TORINO – Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato dopo la vuttoria per 2-0 ottenuta ieri contro lo Sheffield United.

“L’ho detto altre volte, pensare di raggiungere il Liverpool adesso non è realistico come obiettivo. Come si fa a pensare una cosa del genere su una squadra che ha numeri come quelli del Liverpool… Quando sei così tanti punti dietro? Adesso si tratta tutto di provare a rimanere più in alto possibile, preparando le partite per giocare bene e tutte le varie competizioni che ci aspettano, ma anche la prossima stagione. Ogni partita ci aiuta per questo, e speriamo di fare sempre meglio.”