Guardiola: “Gruppo di giocatori speciali, abbiamo dimostrato di essere presenti”

TORINO – L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato dopo la vittoria della Carabao Cup in finale contro l’Aston Villa per 2-1.

“Penso che sia straordinario aver vinto otto degli ultimi nove titoli in Inghilterra, sarà difficile per chiunque farlo di nuovo. Significa che siamo stati coerenti. Questo gruppo di giocatori è speciale. Abbiamo dimostrato di essere presenti in ogni partita. Tutti sanno di aver la responsabilità di vincere. Sergio ha vinto 13 titoli qui, è fantastico. Lascia un’eredità pesante al prossimo attaccante del City”.

“Non avrei mai potuto immaginarlo. Tanti vincitori della Premier cadono dopo aver vinto il campionato, magari finiscono quinti o sesti o settimi, noi invece siamo ancora secondi e abbiamo sette punti di vantaggio da chi è terzo, questo conta qualcosa”.

