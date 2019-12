Graziani: “Rimprovero alla Juve di aver preso un allenatore che fa fatica a ogni gara”

TORINO – L’ex giocatore Ciccio Graziani ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva del campionato di Serie A e della Juventus.

“Sapevo delle qualità di Lautaro Martinez ma non pensavo facesse così bene in coppia con Lukaku. L’Inter e la Lazio sono le due squadre che hanno fatto meglio in questa prima parte di campionato.”

“I risultati della Juventus sono in linea, sono le avversarie ad aver fatto meglio rispetto alle passate stagioni. Ciò che rimprovero ai bianconeri è di aver preso un allenatore che sembrava dovesse fare lo scienziato per poi fare fatica in ogni gara.”