Graziani: “Mi piace Kulusevski ma la cifra è esagerata”

TORINO – L’ex giocatore e allenatore Ciccio Graziani ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva ai quali ha parlato dell’acquisto di Kulusevski da parte della Juventus.

“Le tempistiche fanno la differenza. Credo che per Kulusevski i nerazzurri fossero più alla finestra per capire le potenzialità del giocatore. A me piace, ma la cifra spesa è esagerata. All’Atalanta stanno ancora brindando per l’incasso. Il giocatore è valido e la Juve ha dimostrato ancora una volta di essere pronta ad arrivare prima di tutti, ma certe cifre per ragazzi così giovani sono troppo alte. Penso a lui, ma anche ad Haaland. La Juve comunque è già forte così nonostante qualcuno dei nuovi non mi stia piacendo, come Ramsey e Rabiot. Forse devono conoscere meglio il nostro calcio