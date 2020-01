Graziani: “L’Inter sta vivendo un momento di appannamento. Il Napoli è imbarazzante”

TORINO – L’ex calciatore della Roma, Francesco Graziani, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva circa il momento dell’Inter e la prossima avversaria della Juventus in campionato, il Napoli di Gennaro Gattuso: “Se nelle ultime 6 partite ottieni 4 pareggi vuol dire che la squadra non esprime tutta la sua potenzialità. L’Inter è già forte di suo e sta facendo una stagione straordinaria, ma ora è in un momento di appannamento. Tutte le squadre quando abbassano i ritmi possono andare in difficoltà e Conte dovrebbe riconoscere anche i meriti del Lecce. Lo sento parlare in termini positivi dei suoi giocatori e vuol essere competitivo sempre. E’ fatto così, magari è un po’ istintivo nelle sue dichiarazioni ma io lo stimo molto. Il Napoli? Pensavo regalasse carattere, personalità e voglia di vincere. Invece sta fallendo perché su 5 partite ne ha perse 4. Il problema del Napoli è difficile da analizzare, si fa fatica a capire cosa sia successo anche perché la rosa è la stessa. Hanno giocatori che in passato hanno espresso un calcio meraviglioso, non si sono rincretiniti tutti all’improvviso. De Laurentiis? E’ un accentratore di ruolo, probabilmente ha detto delle cose che ha minato la serenità di questa squadra. Il Napoli di adesso è imbarazzante, sembra che tutti i giocatori hanno la febbre a 38 e mezzo”.