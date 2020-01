Graziani: “La mano di Sarri non si vede, vittorie Juve tutte sofferte”

TORINO – L’ex giocatore Ciccio Graziani ha parlato intervistato a margine del Pitti Uomo, evento che si sta tenendo a Firenze.

Roma-Juventus che sfida sarà? ”La Roma gioca a volte a ritmi troppo lenti, è prevedibile. Davanti è una buona squadra; a Dzeko direi di essere più esigente con sé stesso, più cattivo. La Roma ha bisogno dei suoi gol, quelli dei trequartisti da soli non bastano. Il palleggio della Juventus non porta da nessuna parte; se non ci fosse stato l’errore del difensore del Cagliari, non so come sarebbe finita la partita. I bianconeri hanno i singoli, una forza che altri non hanno anche dalla panchina. Ma non vedo ancora miglioramenti sul piano del gioco. La mano di Sarri non si vede, le vittorie sono state tutte sofferte. Con quelle bocche di fuoco avrebbe dovuto avere 4-5 punti in più dell’Inter, che sta sfruttando al massimo le sue potenzialità, al contrario della Vecchia Signora.”