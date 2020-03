Graziani: “La Juve con un altro tecnico renderebbe di più”

TORINO – L’ex giocatore e allenatore Ciccio Graziani ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva.

Graziani ha parlato dei rinvii della Serie A e del momento che sta attraversando la Juventus: “ Se si prende una decisione va poi mantenuta. Il pubblico sì o no, poi si decide di rinviare tutte le partite a porte chiuse perché il big-match necessita di tifosi. Io avrei rinviato tutto il turno, abbiamo fatto una figuraccia. La Juve? Parte in stagione per vincere campionato e Coppa Italia e per competere in Champions. Con Sarri si voleva migliorare il gioco, ma i risultati non si stanno vedendo. Senza CR7 oggi dove sarebbe la Juve? E in mano a un altro tecnico renderebbe di più.”

