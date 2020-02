Graziani: “Il VAR è il futuro, farei spiegare agli arbitri gli episodi”

TORINO – L’ex calciatore Ciccio Graziani ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva delle polemiche arbitrali degli ultimi giorni.

“Il VAR è il futuro ma per il momento manca la cultura calcistica nel nostro paese. Io farei spiegare gli episodi direttamente agli arbitri: magari col tempo ci arriveremo. L’errore in ogni caso fa parte del gioco. Oggi, rispetto al passato, è più difficile arbitrare. Potrebbe essere un’idea quella di inserire la chiamata dalla panchina per quanto riguarda il VAR. La Juventus, al centro delle polemiche negli ultimi giorni, è quella che vince di più ma non è certo un caso”.