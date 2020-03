Gravina: “La Serie A a 22 squadre? Dico categoricamente no. Playoff? Dipende dai tempi…”

TORINO – Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato ai microfoni di Sportitalia circa il futuro di questa stagione di Serie A: “La Serie A a 22 squadre? Dico categoricamente no. Non mi va di penalizzare soggetti perché non vogliamo affrontare con maggiore senso di responsabilità quello che deve essere il rispetto dei format dei campionati. Spalmare il campionato su due stagioni? Non ammazziamo nulla, stiamo cercando di restare con i piedi per terra capendo l’emergenza che stiamo affrontando tutti. Abbiamo una grande esigenza, che il campionato italiano debba arrivare ad una sua definizione. La nostra deadline è il 30 giugno, l’obiettivo è chiudere il campionato 2019/2020. Andare oltre? Non è impossibile ma se fosse un interesse a livello europeo, potrebbe essere possibile adottare un’emergenza di carattere internazionale. Playoff? Dipende dai tempi, ho proposto playoff e playout perché il valore della competizione sul campo credo che sia il modo migliore per assegnare un titolo e per individuare promozioni e retrocessioni. L’altra ipotesi è che si arrivi al congelamento della classifica che genererebbe tensioni mentre l’ultima è di non assegnare il titolo. Abbiamo il dovere e l’obbligo di indicare le squadre che partecipano alle prossime Champions, Europa League, chi sale dalla B e così via. Mi auguro che questo sia possibile”.

