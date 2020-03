Gravina: “Gli Europei devono essere rinviati…”

TORINO – Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato in un’intervista rilasciata a Il Messaggero circa l’attuale condizione sanitaria nel mondo del calcio. Queste le sue parole: “Nessuno si aspettava una situazione del genere. Gli interessi in ballo sono molti ma la priorità resta la salute. Per quanto riguarda i prossimi campionati europei bisogna attendere la riunione di martedì prossimo. Credo che prima serva consentire la conclusione di campionati e coppe. Gli Europei vanno rinviati”.

