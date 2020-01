Gotti: “La Juve lotterà per vincere tutto”

TORINO – L’allenatore dell’Udinese Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juventus.

Come giudica la partita e la crescita della Juve?

“Mi sembra che si cominci a vedere costanti che si ripropongono e linee di gioco differenti. È una squadra difficile da affrontare.”

Una nota positiva dell’Udinese? Dove arriverà la Juve secondo lei?

“Non ne ho idea di dove arriverà la Juve, lotterà sicuramente per vincere tutto. Tatticamente non so in cosa evolverà. Oggi non voleva essere una preparazione di partita in tono dimesso, ma una possibilià per chi ha avuto meno spazio. L’atteggiamento iniziale non mi è dispiaciuto dell’Udinese, poi succede che le prime volte che entrano in area ti fanno gol e diventa una partita sempre più complicata.”

Come mai alcuni giocatori sono così ai margini?

“Teodorczyk l’ho cambiato perché si è fatto male. Walace è un ottimo giocatore con caratteristiche ben precise, nel momento in cui riusciremo a dargli il contesto giusto lui dimostrerà di essere un giocatore di un livello diverso. Barak ha avuto un grosso problema alla schiena, ottimo l’atteggiamento ma manca l’intensità.”