Gosens: “Situazione complicata ma vogliamo passare il turno”

TORINO – Il calciatore dell’Atalanta Robin Gosens ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Siamo arrivati qui con la voglia di passare il turno. Ovviamente è una situazione complicata, ma è importante dare tutto sul campo per ottenere la qualificazione. Giocare a porte chiuse può favorirci? Sappiamo che hanno tifosi molto caldi, ma anche noi giochiamo la prima partita senza i nostri, quindi non so se sarà un vantaggio o meno. Il nostro segreto è l’attacco? In attacco abbiamo tantissima qualità, ma la nostra forza è soprattutto la squadra, l’essere un gruppo unito.”

