Gomis avverte la Juve: “Il Lione va gestito con attenzione”

TORINO – Il portiere Alfred Gomis, passato per la Serie A ed ora al Digione, ha parlato del Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League.

“Il Lione è una squadra che va gestita con attenzione. Davanti hanno giocatori che possono colpire in qualsiasi momento. Ma la Juventus, con Ronaldo, Dybala, Higuain, è più equipaggiata. Un giocatore da segnalare? A parte Depay ormai infortunato, Dembélé sa muoversi bene su tutto il fronte d’attacco”.

RAZZISMO – “La Francia è molto più multietnica e aperta, pure negli spogliatoi. In Italia solo i grandi club hanno altrettanta varietà di origini. I piccoli preferiscono blocchi di italiani per gestire lo spogliatoio. Qui c’è più diversità ovunque. Dovremmo capire che il mondo è già cambiato e studiare di più la storia per non dimenticare i drammi del passato.”

