Gomez: “Sapevamo di poter fare bene e abbiamo concretizzato le occasioni”

TORINO – L’attaccante dell’Atalanta Papu Gomez ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Valencia.

“Sapevamo dove colpire e come giocare la partita. L’avevamo preparata bene in settimana. Sapevamo come muoverci dentro il campo e abbiamo concretizzato le occasioni che abbiamo avuto”.

PUBBLICO – “Non mi aspettavo tutta questa gente. E qualcosa di unico che rimarrà per tutta la vita”.

GOL SUBITO – “A volte la squadra esagera a voler giocare palla prendendo dei rischi. Non ci voleva questo gol ma andiamo a Valencia con un risultato buono”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<