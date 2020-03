Gomez: “Felice di giocare in questa Atalanta”

TORINO – Il giocatore dell’Atalanta Papu Gomez ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Valencia.

“Quando passano gli anni, uno acquisisce esperienza. Non sono più il giocatore che gioca solo sulla fascia, adesso partecipo alla manovra e mi trovo bene anche come trequartista. Mi piacerebbe segnare di più, ma non ho mai realizzato molte reti. Sono felice di giocare in questa Atalanta”.

“L’idea era di attaccare lo spazio che ci avrebbero lasciato. Nè io né Ili siamo punte vere, l’idea era quella di sfruttare gli spazi. Ha funzionato perché non concediamo alcun punto di riferimento ai difensori centrali.”

