Gol numero 50 per Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus

TORINO – Con il secondo rigore trasformato in Juventus-Fiorentina, Cristiano Ronaldo ha segnato il cinquantesimo gol con la maglia bianconera. Il rigore è stato assegnato dopo un lungo ausilio del VAR per un intervento dubbio di Ceccherini su Bentancur. A renderlo noto è l'account ufficiale Twitter del club.