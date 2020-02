Gli auguri della Juventus a Bernardeschi

TORINO – Oggi è il compleanno di Federico Bernardeschi, che spegne 26 candeline. Arrivato nell’estate 2017, Federico è cresciuto tanto con i nostri colori, esplorando il suo talento e mettendosi sempre a disposizione del gruppo.

La predisposizione al sacrificio, la voglia di migliorarsi e, naturalmente, di vincere gli hanno permesso di entrare subito in sintonia con la Juve e di conquistare, insieme, due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Momenti bellissimi, come le sue esultanze con i nostri colori, nove in totale. Più dei gol, però, per lui parlano gli assist – è stato uno degli otto giocatori della Juventus ad aver fornito almeno 10 assist nelle ultime tre stagioni di Serie A – E le corse, in ogni ruolo, ovunque c’è bisogno di lui.

Abbiamo accolto un ragazzo con un talento cristallino, festeggiamo oggi un uomo che dà sempre il massimo, con professionalità e sensibilità assolute.

Buon compleanno, Fede!

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<