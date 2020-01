Giudice sportivo – Multa di 5 mila euro alla Juventus

TORINO – Il Giudice sportivo ha espresso le sue sentenze ed ha stabilito che la Juventus dovrà pagare 5 mila euro di multa per l’invasione di campo nel match vinto 4-0 contro il Cagliari. Questo il comunicato: “Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVENTUS per non avere impedito l’ingresso sul terreno di giuoco di un proprio tifoso che, approfittando della presenza di un veicolo pubblicitario, entrava in campo e costringeva il Direttore di gara ad interrompere il giuoco per circa trenta secondi”.