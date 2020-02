TORINO – Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 23a giornata di Serie A. Cinque i giocatori squalificati per un turno (24a giornata): Bryan Cristante (Roma), Armando Izzo (Torino), Andrea Conti (Milan), Albin Ekdal (Sampdoria) e Radja Nainggolan (Cagliari). Quarta ammonizione per Paulo Dybala che quindi ora è diffidato, così come per Leonardo Bonucci.

