TORINO – L’attaccante della Juventus Woman Cristiana Girelli ha postato sul suo profilo Instagram in vista del ritorno del campionato.

La calciatrice ha postato una foto in bianco e nero con scritto: “C’è chi fa il countdown per la vigilia di Natale, chi per fare festa all’ultimo dell’anno e chi per la ripresa del campionato. 7 giorni e poi sarà di nuovo SerieA!”, caricandosi in vista della sfida con il Tavagnacco.