Giovinco: “Tridente? Gli altri si dovrebbero preoccupare”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Sebastian Giovinco ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Riad non è così brutta e pericolosa come pensate in Italia. Per un italiano vedere due sale separate in un ristorante, una delle due riservata agli uomini, è strano. Ma la divisione sta scomparendo e per me è un buon segno che si giochi qui. Sono stato all’incontro di boxe tra Joshua e Ruiz, c’era una bellissima atmosfera. In gara secca, impossibile dire chi vincerà. La Juve è favorita, ma la Lazio sta bene. Tridente? Sì, certo. Per come piace a me il calcio, sempre. Sono gli altri che si devono preoccupare. L’Inter darà fastidio alla Juve fino alla fine, lo dico dall’inizio. Sensi. Mi ha colpito molto: sapevo che aveva un grande talento, ma è salito di livello.”