Giordano: “Giusto fare i play off ma devono comprendere solo le prime 4”

TORINO – L’ex calciatore della Lazio Bruno Giordano, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“E’ un caso eccezionale. Se non c’è tempo per fare le 12 giornate, è normale fare playoff e playout. Lo scudetto però dovrebbe riguardare le prima 4, non le prime 8. Una formula del genere riesci a gestirla meglio se lo sai da inizio stagione. Quando te la trovi in una situazione speciale come questa, puoi stravolgere un’annata programmata. Ma alla fine ogni società deve rimetterci qualcosa. Non puoi trovare la formula adatta per tutti”.