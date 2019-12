TORINO – La Juventus ha presentato nella giornata di ieri la maglia con la quale scenderà in campo per la finale di Supercoppa Italiana.

Una maglia bianconera come la prima, solo con i nomi dei giocatori scritti in arabo e la scritta Juventus ripetuta, sempre in arabo all’interno dei numeri. Le maglie sono state messe in vendita in 500 pezzi sullo store bianconero e sono andate già tutte sold out in meno di un giorno.