Georgina: “Un orgoglio essere stata scelta dal Festival, sono cresciuta con Tiziano Ferro e Ramazzotti”

TORINO – La modella e compagna del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo sarà ospite questa sera a Sanremo.

Queste le sue parole alla rivista Grazia: “ Sono una persona nota, ma quello che desidero è mostrarmi per quella che sono, farmi scoprire dalla gente. Per me è un orgoglio essere stata scelta tra le protagoniste femminili del Festival. Anche se i miei figli sono la cosa più importante, sono comunque una donna e desidero lavorare ed essere autonoma. Il festival è molto famoso in Spagna. Mia madre ci faceva sempre ascoltare Laura Pausini. Anche Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro hanno fatto parte del panorama musicale in cui sono cresciuta. L’anno scorso mi è piaciuta molto la canzone che ha vinto, Soldi di Mahmood.”

“ Ho studiato danza classica dai 3 ai 17 anni. Da piccola non ero carina, ma la danza mi ha insegnato disciplina e amore per l’arte. Infonde rigore, richiede sacrificio quotidiano e questo mi ha aiutata a tenere la testa sulle spalle, a sviluppare la volontà di progredire. Però è una disciplina costosa. I miei genitori hanno fatto molti sacrifici per me e mia sorella. Fin da piccola ero una figlia responsabile e ho sentito il desiderio di essere di aiuto in casa. Così ho iniziato a dare lezioni di danza ad alcune bambine per pagarmi il corso. Nel frattempo il mio corpo è cambiato e ho capito che non sarei mai diventata una ballerina professionista. Ho deciso allora di perseguire altri obiettivi. Il mio sogno era dedicarmi alla moda, fare la modella e diventare imprenditrice con mia sorella. Io e lei volevamo andare a Madrid a studiare e a lavorare.”