TORINO – Georgina Rodriguez verso il forfait a Sanremo. Come riportato dall’edizione odierna de La Stampa, la fidanzata di CR7 avrebbe chiesto ben 140mila euro per una apparizione sul palco. Cifra molto alta rispetto alle altre vallette: si va dai 50 mila euro di Antonella Clerici fino ad arrivare ai 25 Rula Jebreal. La Rai starebbe trattando con la ragazza portoghese per farle abbassare le pretese e portala sul palco dell’Ariston.