Georgina, il super regalo a Cristiano è una Mercedes Classe G Brabus da 900cv

TORINO – Quella di ieri è stata una giornata speciale in casa Ronaldo, iniziata gia alle prime luci dell’alba per festeggiare il 35esimo Natale del campione di Funchal. Ma è stata una giornata molto particolare anche per la sua splendida compagna Georgina Rodriguez, la quale ha fatto il suo esordio sul palco piu prestigioso di Italia, quello dell’Ariston di Sanremo. Per celebrare questo evento, il portoghese ha prenotato un intero ristorante esclusivamente per loro due, dove poter trascorrere la cena al termine del Festival. La sorpresa piu grande però, è stata preparata dalla compagna di CR7, la quale gli ha regalato una super auto di lusso per il suo compleanno, come documentato attraverso un video postato sul suo account Instagram. Si tratta di un Mercedes Classe G Brabus, con un motore V12, il quale raggiunge una potenza di 900cv, ottenendo una velocità da 0 a 100 in appena 3,8 secondi. In sintesi, Cristiano si è appena assicurato il suo secondo ‘jet’ privato.