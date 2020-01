Gentile: “Vergognoso non rispettare un minuto di silenzio per Anastasi”

TORINO – L’ex giocatore Claudio Gentile ha parlato intervistato durante il funerale di Pietro Anastasi.

“Coronato il suo sogno alla Juve? Ha giocato nella Juve, ma anche in Nazionale, con cui ha vinto un Europeo. Ha fatto la storia del calcio italiano, è stato un esempio per tutti. Io quando sono arrivato alla Juve ho trovato un giocatore che ne rappresentava il nome. Minuto di silenzio? Sono molto arrabbiato, è una cosa vergognosa. Uno come lui, con quello che ha fatto anche con l’Europeo doveva essere riconosciuto a livello totale. Però, in Italia non si rispetta persone che fanno anche cose importanti. Non posso dare consigli a nessuno, sarà la loro coscienza a darli. Se un giocatore come lui non viene riconosciuto è una cosa gravissima. Sla? Io non penso che sia un problema per i calciatori, le percentuali sono ancora basse.”