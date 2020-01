Gattuso: “Juve fortissima”

TORINO – L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato intervistato dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio.

“Venivamo da un periodo imbarazzante, oggi grande partita, per giocare contro la Lazio ci vuole tanta intensità. Oggi in tribuna sembravano i galacticos. Dobbiamo pensare a breve termine, partita dopo partita, la classifica è difficile. Dobbiamo avere sempre fame e non avere la pancia piena, dobbiamo ritrovare il veleno e oggi l’ho visto.”

“Ora pensiamo al campionato, ci tocca l’impegno contro la Juventus che è fortissima. Si parla di Champions ed Europa League, ma bisogna guardarsi indietro.”