Gattuso: “Abbiamo fatto un grande mercato. Ora guardiamo la classifica”

TORINO – Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria: “Vedendo la classifica possiamo fare un passo in avanti. Gli ultimi 20-25 giorni avevo detto loro che non dovevano guardarla, ma ora bisogna farlo per capire l’importanza della partita di domani. Dobbiamo fare subito 40 punti per non rischiare nulla, quindi il primo obiettivo è questo. Domani partiamo tutti insieme tranne Demme, è stata una scelta nostra: i ragazzi ce la stanno mettendo tutta, per la prima volta abbiamo fatto la rifinitura tutti insieme. Bisogna stare uniti, voglio grande professionalità e rispetto dei ruoli, poi faccio delle scelte. Mancano tre mesi e mezzo e dobbiamo portare il Napoli più alto possibile. Calendario favorevole? Chi gioca a calcio sa che si può perdere anche contro la primavera se non ci stiamo con la testa. Bisogna pensare solo alla partita di domani ora. Voti al mercato non ne do, ma vanno fatti i complimenti alla società per quanto ha investito. Sono molto contento di quanto fatto. La partita della Juve non l’ho vista tutta, ma non dobbiamo pensare ancora a quello che abbiamo fatto domenica scorsa. Dobbiamo dare continuità di prestazione, proseguire così, non è che perché abbiamo vinto con la Juventus ora possiamo giocare di fioretto”.